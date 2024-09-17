ابن أنجلينا جولي يلجأ لجراح تجميل لعلاج أثر حادث مروع تعرض له

كشفت مصادر مقربة من الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي أنها تواصل البحث عن طبيب تجميلي ماهر لعلاج ابنها بالتبني باك بعد تعرضه لحادث دراجة مروع ترك أثره على وجهه في هيئة ندبة كبيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية"، تعرض ابن أنجلينا جولي ، باك، لحادث مروع أثناء ركوبه دراجة كهربائية في أواخر شهر يوليو في لوس أنجلوس .

وقالت المصادر أن أنجلينا جولي استعانت بأحد أفضل جراحي التجميل في لوس أنجلوس لعلاج الندبة التي توجد على يسار عين ابنها اليسرى، وقال المصدر في حديثه إلى الصحيفة: "إنها أم متعاونة للغاية وتفعل كل ما في وسعها من أجل أطفالها. لقد اتخذت القرار بنفسها وكانت حاضرة أثناء الاستشارة."

يأتي ذلك بعد ظهور باك مع أنجلينا جولي على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Without Blood خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في تورنتو، في 8 سبتمبر، الجاري، إذ شارك الشاب كمساعد مخرج في الفيلم الجديد، الذي تلعب فيه سلمى حايك دور البطولة.

وظهر باك البالغ من العمر 20 عامًا يرتدي نظارة شمسية لكن الندبة الحمراء فوق عينه اليسرى لا تزال واضحة للعيان، ورغم ذلك بدا باكس في حالة معنوية جيدة وهو يبتسم بجانب والدته نجمة السينما التي كانت تألقت في فستان أسود وقفازات طويلة مستوحاة من أناقة القرن العشرين

وذكرت التقارير أن أنجلينا جولي هرعت لتكون بجانب باك عندما تم نقله إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث في حوالي الساعة الخامسة مساء يوم 29 يولي عندما سقط في شارع لوس فيليز في لوس أنجلوس.

وقال مصدر لموقع Page Six إن حالته "مستقرة" بعد الحادث، مضيفًا أن أنجلينا "بجانب باك في المستشفى بينما يتعافى "، وأضاف إن باكس صدم دراجته الكهربائية في سيارة متوقفة عند تقاطع مزدحم.

وذكرت التقارير أن السائق قفز من السيارة للتحقق من حالة باك قبل استدعاء رجال الإنقاذ.

وبحسب التقارير، فإن باكس - الذي قيل إنه لم يكن يرتدي خوذة وقت الحادث - تعرض لإصابة في الرأس والساق، ثم تم نقله على عجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.