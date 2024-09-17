بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وميلان يلا شوت اليوم في دروي أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وميلان يلا شوت اليوم في دروي أبطال أوروبا ، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة قوية حيث يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره آي سي ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، معقل الفريق الإيطالي. تأتي هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، وهي مواجهة تجمع بين فريقين لهما تاريخ حافل في البطولة.

ليفربول، الذي يعتبر من أبرز الفرق الإنجليزية في دوري الأبطال، يسعى لتحقيق بداية قوية في المسابقة لمواصلة مسيرته الناجحة. الفريق بقيادة مدربه يورغن كلوب يطمح لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة لتعزيز موقفه مبكراً في المجموعة.

من ناحية أخرى، ميلان، الذي يمتلك سجلاً تاريخياً مشرفاً في البطولة الأوروبية، سيبذل قصارى جهده لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية. ستكون المباراة فرصة للفريق الإيطالي لإثبات قوته واستعادة بريقه في دوري الأبطال.

ستشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يطمح كل منهما للظهور بشكل قوي في بداية المشوار الأوروبي. من المتوقع أن تكون الأجواء في سان سيرو حماسية ومثيرة، مما يجعل هذه المواجهة واحدة من أبرز لقاءات الجولة الافتتاحية.

كيفية مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا

في ظل الترقب الكبير من محبي كرة القدم العالمية، يترقب عشاق النجم المصري محمد صلاح لقاء ليفربول وميلان، الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025. المباراة المقررة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو، تُعد واحدة من أبرز لقاءات البطولة هذا الموسم، نظراً لقيمة الفريقين وتاريخهما العريق في المسابقة الأوروبية.

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لمتابعة هذه المواجهة المثيرة، أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بث المباراة عبر قناتها المشفرة beIN SPORTS 1 HD. توفر القناة تغطية شاملة ومباشرة لجميع أحداث اللقاء، مما يتيح للمشاهدين متابعة كل لحظة من الإثارة والحماس التي ستشهدها المباراة.

يمكن للمشاهدين الراغبين في متابعة المباراة على الهواء مباشرة الاشتراك في خدمات بي إن سبورتس أو الاستفادة من البث عبر قنواتها المختلفة، حيث تقدم الشبكة تجربة مشاهدة استثنائية بفضل تقنياتها العالية وجودة الصورة والصوت. تقدم القناة أيضاً استوديو تحليلياً قبل وبعد المباراة، يتضمن تحليل فني ومعلومات حول أداء اللاعبين والتكتيك المتبع من قبل المدربين.

إذا كنت من محبي النجم محمد صلاح أو من عشاق كرة القدم بشكل عام، فإن متابعة هذه المباراة عبر beIN SPORTS 1 HD ستكون فرصة رائعة للاستمتاع بمستوى عالٍ من المنافسة والمشاركة في أجواء دوري أبطال أوروبا. لا تفوت فرصة مشاهدة هذه القمة الكروية المنتظرة، واستمتع بمشاهدة فريقك المفضل وهو ينافس في أقوى البطولات الأوروبية.

تردد قناة beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 11547

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

بث مباشر لمباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ولمتابعة بث مباشر لمباراة ليفربول وميلان، هناك وسيلتين لتحقيق ذلك، الأولى خدمة «بي إن كونكت» للمشتركين سلفا في إحدى باقات بي إن، والأخرى عبر الاشتراك في تطبيق «تود».

موعد مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وميلان، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتبث مباراة ليفربول وميلان، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد beIN Sports HD 1، بتعليق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الهولندي، آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو - جرافنبرج - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - جاكبو.

مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2025، عن تواجد ليفربول في مجموعة برفقة كل من: ميلان - ريال مدريد - لايبزيج - باير ليفركوزن - جيرونا - ليل - آيندهوفن.

ماذا قدم محمد صلاح أمام ميلان؟

ويملك محمد صلاح أرقاما مميزة أمام ميلان، سواء منذ أن كان لاعبا مع روما، في مسابقة الدوري الإيطالي، أو مواجهاته أمامهم بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا؛ إذ واجه الفرعون المصري «الروسونيري» في 5 مباريات بمختلف المناسبات، ساهم خلالها بـ5 أهداف؛ إذ سجل 3، وصنع 2.