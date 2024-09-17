الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الداخلية اللبناني الأسبق: تفجير اجهزة الاتصالات لحزب الله عمل إرهابي

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

علق وزير الداخلية اللبناني الأسبق، مروان شربل، على تفجير الأجهزة اللاسلكية لدى قادة وأفراد حزب الله، مشددًا على أن التغير أثناء الحرب يحدث من الجهتين وليس كما يتحدث الإسرائيليين في الداخل عن تغير قواعد الحرب.

خرق أمني استخباراتي سيبراني لحزب الله:

وتابع “شربل”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، : “ماحدث اليوم خرق أمني استخباراتي سيبراني، وأن المهم اليوم معرفة كيف وصلت الأجهزة التي انفجرت إلى حزب الله، ومن أي معمل أو مصنع تم شراء تلك الأجهزة، وانطلاقا من بائع الأجهزة ستعرف كيف تم الاختراق”.
 

وشدد على أن ماحدث اليوم خطير جدا وليس بالضرورة أن يكونه الخطر في الأجهزة المتواجدة مع حزب الله، ومن الممكن أن تكون مع العاملين بالشركات وبالمؤسسات والأطباء، مؤكدًا أن المهم معرفة نوع الترددات والموجات التي استعملها، وأن من فجر أجهزة الاتصالات قام بتسخين البطاريات ليحدث ذلك الانفجار.

 

وأشار إلى أن بعض الأشخاص شعروا بأن هناك سخونه زائدة في الأجهزة ونحوها جانباً وحين انفجرت الأجهزة لم يتأذى بشكل كبير صاحب الجهاز، مشيراً إلى أن ماحدث عمل إرهابي.
 

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