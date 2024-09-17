نائب رئيس الوزراء: نعمل على خفض معدل البطالة إلى 5.6% في "2025-2026"

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المشروع القومي للتنمية البشرية سيعمل على خفض معدلات البطالة من 7.5% إلى 5.6% في عام 2025-2026، وزيادة فرص العمل والدورات التدريبية وتوفير فرص عمل داخليا وخارجيا، مشددًا على أنهم يستهدفون التوسع في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات.

تصريحات نائب رئيس الوزراء

وتابع “عبدالغفار”، في كلمته خلال احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والمُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “نتوسع في العمل على ملف التعافي من الإدمان مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة واستفادة الشباب من برنامج مودة”، مؤكدًا أنه فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، هناك الكثير من المؤشرات التي نعمل من خلال المجموعة الوزارية لتحقيقها في خلال هذا العام لخفض نسب الأمية وارتفاع عدد سنوات الحياة للإناث وإدراك التمكين الاقتصادي للمرأة وتخفيض البطالة بالنسبة للإناث".



وأضاف “المشروع القومي للتنمية البشرية يعمل على تنفيذ البرامج الخاصة بالقضية السكانية للوصول بمعدل الإحلال إلى 2.1% خلال الـ4 سنوات المقبلة”، مؤكدًا أن هناك تحسن كبير في معدلات الإنجاب والخصوبة الكلية، وانخفضنا لأول مرة في آخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 2.8%.

وتابع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، :"قريبا سيعلن الجهاز أننا وصلنا إلى 2.5% لأول مرة في التاريخ ننخفض بمعدلات الإنجاب لهذا الرقم، ونستهدف في السنوات القليلة المقبلة الوصول بالمعدل العالمي للإحلال وهو 2.1 عن طريق التوسع بالخدمات وخريطة متكاملة للقضية السكانية".

ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التهنئة والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدًا أن المبادرة تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري وإعلان لبدء عقد إعلان اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين.