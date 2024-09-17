حكومة لبنان تدين تفجير أجهزة الاتصال "بيجر" وتؤكد: خرق خطير لسيادة البلاد

أدان مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي تفجير الاحتلال الإسرائيلي لأجهزة الاتصال اللاسلكلية "بيجر" في عدد من المناطق اللبنانية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المجلس خلال جلسته، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية وإجراما موصوفا بكل المقاييس، مشددا على أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا العدوان.

وأجرى ميقاتي اتصالات عاجلة بقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وأطلع منهم على ملابسات الانفجارات، كما أطلع من وزير الصحة اللبناني على الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ واستنفار كل أجهزة الوزارة لنقل الجرحى إلى المستشفيات ومعالجتهم.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، بسقوط عشرات الإصابات في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت جراء تفجير أجهزة اتصال "pager" المحمولة باليد.

وأوضحت الوكالة أنه في حدث أمني غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة تقنية عالية، أجهزة "البيجر" المحمولة باليد في "علي النهري" و"رياق"، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن معظم المستشفيات في الجنوب والضاحية والبقاع تشهد عملية نقل الإصابات إليها، وأطلقت النداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات في هذه المستشفيات.

بدوره، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، سقوط 8 شهداء من بينهم طفلة وأكثر من 2800 جريح جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية "pager" في عدد من المناطق اللبنانية.

من جانبها، نوهت السفارة الإيرانية في لبنان، في بيان مقتصب، إلى أن السفير الإيراني لدى لبنان مجتبي أماني، أصيب جراء انفجار أجهزة الاتصال "بيجر"، مشيرة إلى أن إصابته سطحية وحالته العامة جيدة.

وحمّل "حزب الله"، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية التفجيرات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكية "pager" في عدد من المناطق اللبنانية، مؤكدا أنه سيرد على هذا العدوان الآثم للاحتلال الإسرائيلي.