هند عبدالحليم تطل بالأسود اللامع

نشرت الفنانة هند عبدالحليم أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت هند عبدالحليم بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، واتسم بشق مثير كشف عن أحد ساقيها، صمم من قماش السواريه باللون الأسود، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ولم تتكلف بوضع المكياج المتناغمة مع بشرتها الخمرية مع لون النود في الشفاه.

وشاركت هند عبدالحليم في العديد من الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب جمهورها وكان مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض في رمضان 2024.

أعلى نسبة مشاهدة هو مسلسل مصري يعرض في رمضان 2024 تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" فِي إِطَارِ درَامَا اجتِمَاعِيَّةٍ مُشَوِّقَةٍ حَوْلَ فَتَاةٍ بَسِيطَةٍ تُدْعَى شَيْمَاءَ وَيَجْسُدُ دُورَهَا سلمى أبو ضيف، تَعِيشُ فِي أَحَدِ الأَحِيَاءِ الشَّعْبِيَّةِ بِـ الْقَاهِرَةِ، تَعَانِي مِنْ سُوءِ مُعَامَلَةِ وَالِدَتِهَا بِسَبَبِ تَأَخُّرِهَا فِي الزَّوَاجِ، رُغْمَ وُصُولِهَا لِنِهَايَةِ العِشْرِينَاتِ مِنْ عُمْرِهَا.

تَتَعَرَّضُ شَيْمَاءُ لِلتَّوْبِيخِ يَوْمِيًّا مِنْ وَالِدَتِهَا، خَاصَةً لِعَدَمِ مُسَاعَدَتِهَا فِي الأَعْمَالِ الْمَنْزَلِيَّةِ، وَتَدْخُلُ الصُّدُفَةُ شَيْمَاءَ عَالَمَ السُّوشِيَل ميديا بَعْدَ مُحَاوَلَةِ شَقِيقَتِهَا تَصْوِيرَ فِيدِيو تِيك تُوك مَعَهَا، وَرُغْمَ عَدَمِ نَجَاحِهِ فِي البَدَايَةِ، إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ فَتْرَةٍ أَصْبَحَ ترِيند وَدَخَلَتْ شَيْمَاءُ عَالَمَ الشَّهْرَةِ.

المُسَلْسَلُ يُسَلِّطُ الضَّوْءَ عَلَى مُشَاكِلِ مُشَاهِيرِ مَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ، وَكَيْفِيَّةِ اِسْتِغْلَالِهِمْ لِلْحُصُولِ عَلَى الأَرْبَاحِ مِنَ الإِعْلَانَاتِ، وَرُغْمَ تَغْيِيرِ حَيَاةِ شَيْمَاءَ بِالشَّهْرَةِ، إِلَّا أَنَّهَا تَعَانِي مِنْ الصُّرَاعَاتِ العَائِلِيَّةِ وَالْمُشَاكِلِ الشَّخْصِيَّةِ، وَتَدْرِكُ أَنَّ الشَّهْرَةَ قَدْ تَزِيدُ مِنْ مَعَانَاتِهَا، مَمَّا يَجْعَلُ حَيَاتَهَا صَعْبَةً وَمُعَقَّدَةً.

هند عبدالحليم

هند عبد الحليم ممثلة ومغنية مصرية، ولدت في الإمارات العربية المتحدة في عام 1993، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار.