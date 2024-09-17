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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إياد العسقلاني يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إياد العسقلاني
إياد العسقلاني

أعلن إياد العسقلاني، لاعب نادي روستوف الروسي، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، عبر منشور على حسابه الشخصي في "إنستجرام"، الثلاثاء.

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وقال العسقلاني: "الحمد لله دائماً وأبداً.. إذا أحب الله عبداً ابتلاه.. قطع في الرباط الصليبي"، مؤكدًا تعرضه لهذه الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة.

وكان العسقلاني قد شارك كبديل في خسارة فريقه أمام كراسنودار في الدوري الروسي، السبت الماضي. وجاءت هذه الإصابة بعد فترة قصيرة من عودته للملاعب، حيث تعافى مؤخرًا من تمزق في كعب القدم كان قد تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي، ما منعه من الانضمام للمنتخب في أولمبياد باريس 2024.

وخاض العسقلاني مباراته الكاملة الأولى هذا الموسم مع فريقه روستوف أمام أورينبيرج في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس روسيا، قبل أن يسجل مشاركته الأولى في الدوري الروسي بالفوز 4-1 على فاكيل. ويحتل روستوف المركز السابع في الدوري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

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