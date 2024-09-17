عاجل
إصابة السفير الإيراني في انفجار أحد الأجهزة البيجر اللاسلكية بلبنان
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عاجل.. انفجار أجهزة اللاسلكي التابعة لحزب الله ووقوع إصابات خطيرة

انفجار بطارية لجهاز
انفجار بطارية لجهاز لاسلكي لحزب الله

كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية عن إصابة ما لا يقل عن 10 من أعضاء حزب الله في لبنان بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية

وأضافت أن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

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وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن إسرائيل فجرت بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من "حزب الله" في أكثر منطقة في البلاد.

وحسب المعلومات فإن أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرق لبنان والجنوب (النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور).

وتداولت الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر تجمعا كبيرا للمواطنين في مواقع الحوادث.

 

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