تدريب مشترك بين قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الصربية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الصربية تدريباً مشتركاً بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية بإستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية ، وتنفيذ عدداً من الرمايات النمطية وغير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة التى وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام المشتركة بكفاءة عالية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى تكلف بها تلك الوحدات.

ويعد التدريب بيئة غنية بالخبرات الميدانية التكتيكية المتبادلة بما يساهم فى رفع مستوى الجاهزية والإستعداد القتالى والفنى للقوات المشاركة من الجانبين.

