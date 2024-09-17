10 نصائح ثمينة لتجنب حوادث الموتوسيكلات بعد تكرارها

تشهد محافظات الجمهورية خلال الشهور الماضي ازدياداً في حوادث الدراجات النارية "المتوسيكلات" بشكلٍ كبير.

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وفقد الكثير من راكبي هذا النوع من المركبات حياتهم بعد أن سالت دمائهم على الأسفلت.

ولعل أقسى هذه الحوادث ما تم الكشف عنه مؤخراً بشأن وفاة عروس في الشرقية قبل حفل زفافها بعشرة أيام فقط.

وبالتأكيد فإن من المُمكن أن نضع حداً لهذه الحوادث في المُستقبل القريب، وذلك شريطة الالتزام بالقواعد الضرورية للحد من الحوادث.

ووضع الخبراء عدة نصائح هامة، يُساعد الالتزام بها في الحد من حوادث الدراجات النارية التي تحصد الكثير من الأرواح:

1- ضرورة الحرص على ارتداء الخوذة لتجنب الصدمات المميتة خلال الحوادث.

2- الحرص على الالتزام بقواعد المرور أثناء السير في الشوارع لتجنب حدوث مصادمات.

3- الحرص على السير بسرعة منخفضة في الشوارع المزدحمة، وعند المدارس والمستشفيات لتجنب الاصطدام بعابري الطريق.

4- التأكد من سلامة الدراجة النارية قبل القيام بقيادتها لتجنب الحوادث.

5- ضرورة اليقظة أثناء القيادة وتوقع الخطأ من الغير.

6- الحرص على المسافة الآمنة بينك وبين باقي المركبات التي تسير في الشارع.

7- تجنب قيادة الدراجة النارية بقدر الإمكان في الظروف المناخية الصعبة.

8- ضرورة الخضوع لدورات تعليم قيادة الدراجات النارية قبل شراء دراجة أو العمل عليها.

9- ضرورة تجنب مُغيبات العقل أثناء القيادة سواء المشروبات الكحولية أو المخدرات.

10- تجنب ركوب عدد زائد عن الحد المسموح بالنسبة للدراجات النارية.