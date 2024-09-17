ندوة توعوية للإحتفال بمبادرة 1000 يوم ذهبية بنجع حمادي

عقد مجمع إعلام نجع حمادي بالتعاون مع المجلس القومي السكاني ندوة توعوية حول الاحتفال ب 1000 يوم ذهبية في مستشفى الألومنيوم، وذلك في إطار الحملة التي اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار ايد في ايد هننجح أكيد، للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية.

وفى بداية حديثها وجهت ماجدة الشرقاوي مدير مجمع إعلام نجع حمادي الشكر للحاضرين، واعطت نبذه عن دور الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلي في التوعية بمبادرات رئاسة الجمهورية ودور الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلي التي تحمل حملة ايد في ايد هننجح أكيد.

كما تحدثت عن 1000 يوم الذهبية التي اطلقتها المجلس القومي للسكان وأن الاستعلامات هي العنصر البشري التي يقوم بالتوعية في الإعلام المباشر من خلال قطاع الاعلام الداخلي على مستوى الجمهورية في جميع المجالات والمبادرات.

ورحب الدكتور يحيى مدير مستشفى الألومنيوم بكل الحضور والمنصه الكريمة والدور التوعية التي يقوم بها كل من الاعلام والسكان.

اعقبها كلمة لعبير حافظ مدير عام وحده السكان عن نجع حمادي ومحافظة قنا وقامت بوسائل التواصل مع الحضور من خلال استبيان.

كما تناول الشيخ محمد مصطفى وكيل أوقاف نجع حمادي، دور المرأة وبناء الأسرة، تحدث فضيله الشيخ محمد عمر وأعظ مركز تنظيم الأسرة عن الأسرة وبناء الأسرة وتحدثت الدكتور غاده درويش مسؤول وحده السكان عن 1000 يوم صحة والاحتفال بمبادرة وعن وسائل تنظيم الأسرة من خلال المبادرة الرئاسية.

"عبدالحليم " يبحث زراعه مليون شجرة مثمرة وخشبية علي مستوي المحافظة

التقي الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وفد من مؤسسة النداء وشركة v.n.v، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة النداء وشركة v.n.v لزراعة مليون شجرة بمحافظة قنا للحد من الانبعاثات الكربونية، ومقاومة التغيرات المناخية. جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة نجلاء باخوم مدير مؤسسة النداء بقنا عضو مجلس النواب، والدكتور علي ماهر نائب مدير برنامج التنمية الزراعية بمؤسسة النداء، والمهندس عمر النمر مدير عام شركة ( v.n.v) ، و ليلي سعيد مدير العلاقات العامة بالشركة، والمهندسة ريهام أنور مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة .

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية زراعه "100 مليون شجرة" تهدف إلي زيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى الصحى من أجل بيئة نظيفة، مشيراً إلى أن المحافظة تستعد لزراعة مليون شجرة مثمرة، وخشبية علي مستوي المحافظة .

ووجه "عبد الحليم" بوضع خطة للتشجير مع ضرورة عقد دورات تدريبية للمزارعين تتضمن كيفية الإهتمام بالاشجار وعنايتها، مشددا علي ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لمعرفة الأماكن التي تحتاج إلى زراعة الاشجار ، بالمراكز والمدن والقرى، لافتا أن المبادرة تأتى فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.