برنامج تدريبي تثقيفي حول معالم المنهج الأزهري

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء الموافق؛ فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي(حول معالم المنهج الأزهري) بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري لجميع معلمي العلوم الشرعية بمنطقتي (الجيزة، الإسكندرية).

جاء ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وقد أكد فضيلته أن هذا البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي (حول معالم المنهج الأزهري) يهدف إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة لبعض القضايا العقدية حول معالم المنهج الأزهري لدى جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية لدى موجهي ومعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية، والارتقاء الأمثل بالمستوى الفكري والعلمي والتربوي لهم.

وأفاد الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية أن هذا البرنامج التدريبي التدريبي التثقيفي والعقدي(حول معالم المنهج الأزهري) يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري بمشيخة الأزهر الشريف؛ بهدف الارتقاء بالمستوى الفكري و العلمي والتربوي لجميع موجهي ومعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية بجميع المناطق الأزهرية.

هذا، وقد أشار السيد صاحب الفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن تنفيذ هذا البرنامج جاء تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية لموجهي ومعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية.

وقد قام بالتدريب اليوم بمنطقة الجيزة الأزهرية الأستاذ الدكتور سعيد رجب- استاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة وقد دارت الجلسة التدريبية حول منهجية الرد على الإلحاد، كما قام بالتدريب في الجلسة التدريبية الثانية الأستاذ الدكتور مصطفى صلاح-استاذ الفقه المقارن المساعد بكليه الشريعة والقانون بالقاهرة وقد دارت الجلسة التدريبية حول التعددية المذهبية.

وقد قام بالتدريب بمنطقة الاسكندرية الأزهرية الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر، عضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري بمشيخة الأزهر ، وقد دارت الجلسة التدريبية حول منهجية الرد على الإلحاد، كما قام بالتدريب في الجلسة التدريبية الثانية الأستاذ الدكتور جميل تعيلب، وكيل كلية أصول الدين بالقاهرةوقد دارت الجلسة التدريبية حول التعددية المذهبية.