الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة تحضير سموذي المانجو المنعش في الصيف

سموذي المانجو
سموذي المانجو

يعتبر الـ سموذي خيارا مثاليا لتحضير مشروب صحي ولذيذ، خاصةً في أيام الصيف الحارة، سموذي المانجو هو من بين الأنواع المفضلة، بفضل نكهته الغنية واللذيذة وفوائده الصحية المتعددة، ويتميز المانجو بمذاقه الحلو والمنعش، مما يجعله المكون المثالي لسموذي مُنعش ومغذي.

 

سموذي المانجو

طريقة عمل سموذي المانجو

المكونات:

- 1 ثمرة مانجو ناضجة، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

- 1 كوب زبادي طبيعي أو لبن

- 1/2 كوب عصير برتقال طازج

- 1/2 كوب مكعبات ثلج

- 1 ملعقة كبيرة عسل أو سكر (اختياري)

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)

 

طريقة التحضير

1. تحضير المانجو: قشر المانجو وقطعه إلى مكعبات صغيرة.

2. مزج المكونات: في خلاط كهربائي، أضف مكعبات المانجو، الزبادي، عصير البرتقال، مكعبات الثلج، والعسل إذا كنت تستخدمه.

3. الخلط: قم بخلط المكونات على سرعة عالية حتى تحصل على مزيج ناعم ومتجانس.

4. التذوق: تذوق السموذي وضبط الحلاوة حسب الحاجة بإضافة المزيد من العسل أو السكر.

5. التقديم: صب السموذي في أكواب وقدمها على الفور للحصول على أفضل نكهة وانتعاش.

 

يمكنك أيضاً إضافة بعض المكونات الإضافية مثل أوراق النعناع الطازجة أو بذور الشيا لتعزيز الفوائد الصحية والإضافة إلى النكهة.

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