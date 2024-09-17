شرم الشيخ تشهد معرض «آرت شرم» الفنى باستضافة «تال أڤينيو» من مجموعة «صن رايز»

مع نهایة الشهر الجارى، يزداد جمال شرم الشیخ إشراقًا وتألقًا بإبراز جانبها الفنى المميز. وهنا یأتى دور معرض «آرت شرم» الذى سیجمع أكثر من ٦٠ فنانًا شهيرًا من مختلف دول العالم، ویمنحهم فرصة استثنائية لعرض إبداعاتهم.

يبدأ المعرض فى ٢٢ سبتمبر حتى ٢٧ من الشهر نفسه فى «تال أڤینیو»، الذى یعد المكان الأمثل لاستضافة أكبر عدد من الأعمال الفنیة المتوقعة، بفضل مساحته الشاسعة التى تتیح عرض الأعمال بشكل ممتع، كما يضمن تقديم الورش الفنیة على اعلى مستوى، بالإضافة إلى ذلك، یتمیز المكان بخدمات متنوعة تجعل یومك فى المعرض أكثر من مجرد مشاهدة للّوحات فنیة.

تحرص مجموعة «صن رايز» دائمًا على ترويج السياحة وعرض كل ما هو جديد ومختلف فى منتجعاتها ومشروعتها، حرصًا على جلب السياح ومحبين المغامرة من جميع أنحاء العالم. ويعتبر معرض «آرت شرم» بالتعاون مع الشركة المنظمة «اوستراكا» للفنون، من أهم الأحداث التى ستساعد على ترويج السياحة خاصة فى واحدة من أجمل مدن العالم، «شرم الشيخ»، وذلك لمشاركة أكثر من ١٨ دولة من حول العالم.

سیكون یومك ملئ بالمغامرات، تمتع بتجربة فريدة فى «أورتاكوى» من خلال تذوقك أشهى الأطباق التركیة الأصیلة. بعد ذلك، یمكنك الاستمتاع بفنجان من قهوتك المفضلة من «بینز آند كریم»، وقبل أن تختتم یومك، تسوق فى مجموعة متنوعة من المحلات المحیطة بك. تجربة متكاملة تجمع بین الطعام الفاخر، الراحة، والتسوق، كل هذا مع لمسة فنیة فریدة.

من ممیزات «تال أفینیو» موقعه الممیز، حیث یقع مباشرة أمام كل من منتجع «وایت هیلز» ومنتجع «میراكى»، والذین يعدان من أشهر وأفخم المنتجعات التابعة لمجموعة «صن رایز»، بالإضافة إلى الاستمتاع بفنون متميزة فى معرض «آرت شرم»، ستتیح لك هذه الوجهة فرصة الاسترخاء فى منتجع من اختیارك.

حسام الشاعر

إذا كنت تريد استغلال الفرصة والاستمتاع بآخر أيام موسم الصيف فى أجواء راقیة وفاخرة تناسبك أنت وعائلتك، فإن الخیار الأمثل هو منتجع «وایت هیلز» بتصمیمه الأبیض الفاخر، یخلق هذا المنتجع احساسًا بالاسترخاء والرفاهیة. أما إذا كانت خطتك هى السهر والاحتفال بشكل يومي، فلن تجد مكانًا أفضل للهروب من الضغوطات اليومية من منتجع «میراكى». فهو منتجع مخصص منتجع للبالغين فقط، ویضمن لك تجربة متمیزة ومختلفة تماما عن أى تجربة أخرى.

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