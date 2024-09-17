مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية تسفر عن مصرع عنصرين وضبط أسلحة بقنا

لقى مسجلين خطر مصرعهما، خلال مداهمة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بقنا، كما تم ضبط كمية من السلاح والذخيرة النارية خلال مداهمة أمنية مكبرة على جزيرة" جبر" الواقعة بوسط نهر النيل بمركز نقادة جنوب محافظة قنا .

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات بمصرع شخصين خلال تبادل النيران مع قوات الأمن خلال مداهمة أمنية بمركز نقادة.

و كشفت التحريات قيام قوة أمنية مكبرة من قوات الأمن المركزى و ضباط المباحث و القوات النظامية، بحملة أمنية مكبرة لضبط عددًا من الخارجين عن القانون والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمه قضايا متنوعة منها سرقة بالإكراه و الاتجار فى المواد المخدرة و السلاح، وذلك بمنطقة جزيرة جبر وسط نهر النيل بمركز نقادة بقنا، وفور وصول القوات للجزيرة فوجئوا بقيام خارجين عن القانون بإطلاق النيران عليهم فبادلوهم بإطلاق النيران مما نتج عنها مصرع مسجلين خطر مطلوبين على ذمة قضايا مخدرات وسلاح مطلوبين على ذمة عدد من القضايا.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 6 بنادق آلية و إسرائيلى و عدد 60 خزينة بنادق آلية باجمالى 2000 طلقة نارية و كمية من المواد المخدرة.

جرى التحفظ على المضبوطات، و تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة.