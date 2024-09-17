رئيس جامعة بني سويف يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان للاسمنت

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم المهندس عمرو رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان للأسمنت، بحضور المهندس حسام طه مدير مصنع بني سويف والكابتن توني عثمان مدير العلاقات العامة بالمجموعة، وذلك في ضوء التعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني .

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللقاء استعرض بحث سبل التعاون بين الجامعة والمجموعة في مجال تأهيل وتدريب طلاب الجامعة من خلال الاستفادة بالكوادر الفنية المتميزة بالمصنع لاسيما وأن المصنع يمتلك خبراء متخصصين لتدريب الطلاب في مجالات الأمن الصناعي، والبيئة، وإدارة المشروعات، والموارد البشرية، والمهارات الفردية، وإدارة الجودة، بالإضافة إلى التدريب على المالية والمبيعات والتسويق، وإمكانية تبني المجموعة عدداً من مشروعات التخرج لطلاب كليتي الهندسة والعلوم بما يعود بالنفع على المجتمع المحيط بالجامعة ، فضلاُ عن مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجال خدمة المجتمع.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجموعة لدعمهم المستمر للطلاب والعملية التعليمية والبحثية، وتأهيل و تدريب العديد من الطلاب بكلية العلوم في البرنامج المشترك لتطوير المهارات الأكاديمية والعملية، وذلك حرصا منها على دفع عجلة التطوير والتقدم بالجامعة والذى يصب في النهاية إلى خدمة المجتمع والوطن.

من جانبه أكد المهندس عمرو رضا على حرص الشركة الشديد لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية لا سيما مع المؤسسة التعليمية العريقة بالمحافظة والتي حققت العديد من الإنجازات حتى وصلت إلى مرتبة متقدمة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي .

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور منصور حسن درع الجامعة إلى المهندس عمرو رضا الرئيس التنفيذي للشركة نظراً لحرص الشركة المستمر على دعم الطلاب من خلال تنفيذ التدريب الميداني بشكل دائم ومستمر .

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