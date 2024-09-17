لبنان تتقدم بشكوي إلى مجلس الامن بعد مقتل ٣ عناصر من الدفاع المدني

قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة شكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل آلية للدفاع المدني، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وأدانت لبنان بشدة، في الشكوى التي قدمها، "الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، والتي تعد انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

وقد دعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية".