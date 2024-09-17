أجهزة الأمن بالفيوم تكشف سر إنتحار طالب ثانوي داخل مدرسة

كشفت اجهزة الأمن بالفيوم تفاصيل العثور على جثة طالب، بمنطقة العبودي دائرة قسم أول الفيوم، داخل مخزن مدرسة خلف مستشفى الندى بجوار الصالة المغطاة.تبين أن الجثة لطالب يدعى بدر . م . ط 18 سنة ومقيد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة عزة زيدان.

تفاصيل الحادث

وأكدت التحريات أن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسيه وخضع للعلاج النفسي فترة من الوقت بمستشفى جمال أبو العزايم، وبعد خروجه كان يتناول الأدوية المهدئة لظروف حالته النفسية.

وأكد الطب الشرعي أن اسباب الوفاة تناول جرعة زائدة من الأدوية المهدئة مما أدى ذلك إلى وفاته، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالتحقيق.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بالعثور على جثة شاب داخل مخزن بمدرسة خلف مستشفى الندى بجوار الصالة المغطاة.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم أول الفيوم، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة لطالب يبلغ من العمر 18 سنة في ظروف غامضة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه وتولت التحقيق.