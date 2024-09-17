الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المبعوث الامريكي لليبيا يزور الجامعة العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكى إلى ليبيا.

وصرح الامين العام المساعد عقب اللقاء بأن الحديث مع المسؤول الامريكي تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة الحالية. 

وأوضح زكي أنه جري تبادل لوجهات النظر فيما يخص الوضع السائد فى ليبيا عموماً، حيث استعرض الأمين العام المساعد موقف الجامعة العربية وثوابتها وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية. وقدم السفير زكي شرحاً متكاملا لجهود واتصالات الجامعة العربية مع الاطراف في الاشهر الاخيرة في اطار اضطلاعها بمهمة التقريب بين الجهتين بهدف الوصول الي توحيد المؤسسات من خلال تنفيذ ارادة الليبيين عبر صندوق الانتخاب. 

و أكد الأمين العام المساعد على أن الجامعة العربية على استعداد دائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.

ومن جانبه، قدم المبعوث الامريكي استعراضاً  للجهود التي يقوم بها لمحاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية، والاستماع إلى تقييم الجامعة فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة هناك. 

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