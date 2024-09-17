تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على سائق تاكسي في الإسكندرية

أجلت محكمة جنح سيدي جابر اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالتعدي على سائق تاكسي، حيث أحالت جهات التحقيق المتهم إلى محكمة الجنايات وآخرين إلى محكمة الجنح في التعدي على سائق تاكسي وضرب أفضى للموت لعامل دليفري بمنطقة سموحة، وذلك لجلسة 1 أكتوبر المقبل، لضم أوراق قضية الجناية مع استمرار حبس المتهمين.

بدأت الواقعة في القضية رقم 17166 لسنة 2024 جنح سيدي جابر، بتلقى قسم شرطة سيدى جابر إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث دهس ومصاب فى منطقة سموحة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى" أ.س" مصاب بإصابات عديدة ولا يمكن استجوابه، وجرى نقله إلى مستشفى خاص تحت تصرف النيابة العامة وتوفى متأثرا بإصابته.

وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلى سيارة ملاكى وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكى بسرعة اصطدام بعامل دليفرى الذى تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة أمتار.

وأضاف الشهود، أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه وآخرين، رفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التى أصدرت قرارها بإحالة أوراق القضية للمحكمة المختصة.

وفى واقعة أخرى، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل شاب بسلاح أبيض بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد إ م ت" 20 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "أحمد ع ح د" 23 عاما، عامل بمصنع ملابس، مقيم بمركز بلبيس، وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم شرع فى قتل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (كتر) قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.