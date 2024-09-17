سكرتير بنى سويف يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بالواسطى 

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد سير العمل في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الواسطى، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء، تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة للتيسير على المواطنين وتسريع الإجراءات المتعلقة بملف التصالح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء على المواطنين.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، وعلاء عيد، مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى أشرف مليجي، شريف يس نائبا رئيس المركز، وعدد من رؤساء القرى والمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بالمدينة.

IMG-20240917-WA0006