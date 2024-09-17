مصرع سائق إثر انقلاب سيارة على الطريق

وقع حادث منذ قليل بالطريق الزراعي الغربي بمركز المنشأة عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، حيث أسفر عن وفاة قائد السيارة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزى.

تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشاة انتقلت قوة من مركز الشرطة ، لموقع الحادث للوقوف على تفاصيله.

تبين من الفحص والتحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة أنه أثناء قيادة المدعو علي ن. م. أ57 سنة سائق ومقيم بدائرة المركز للسيارة على الطريق الزراعى الغربى، دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشأة المركزي، وبسؤال شقيق المتوفى، المدعو عصام 39 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفى وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم تحرير محضر بالحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق، وصرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية الجثة.

وفى سياق متصل أصيب 21 شخصاً من العمالة الزراعية بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمحور الضبعة بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق محور الضبعة، اتجاه الضبعة، مما أسفر عنه إصابة 21 شخصًا بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزى، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إنقاذ إحدى الفتيات حال محاولتها الانتحار من أعلى أحد الكبارى والسيطرة عليها.

تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من أحد أفراد الشرطة من قوة القسم والمعين خدمة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم بأنه حال تواجده فى الخدمة شاهد إحدى الفتيات تحاول الانتحار بالقفز من أعلى الكوبرى فقام بمنعها من إلقاء نفسها والسيطرة عليها.

بالانتقال والفحص تبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وأنها حال مرافقتها لكل من جدها وجدتها لوالدتها مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم، قامت بتركهما ومحاولة إلقاء نفسها إلا أن رجل الشرطة تمكن من إنقاذها، بسؤال جدها وجدتها أكدا مضمون الفحص وأضافا بأنها قامت بذلك لمرورها بحالة نفسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.