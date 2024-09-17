إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى أحد الكباري

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إنقاذ إحدى الفتيات حال محاولتها الانتحار من أعلى أحد الكبارى والسيطرة عليها.

تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من أحد أفراد الشرطة من قوة القسم والمعين خدمة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم بأنه حال تواجده فى الخدمة شاهد إحدى الفتيات تحاول الانتحار بالقفز من أعلى الكوبرى فقام بمنعها من إلقاء نفسها والسيطرة عليها.

بالانتقال والفحص تبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وأنها حال مرافقتها لكل من جدها وجدتها لوالدتها مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم، قامت بتركهما ومحاولة إلقاء نفسها إلا أن رجل الشرطة تمكن من إنقاذها، بسؤال جدها وجدتها أكدا مضمون الفحص وأضافا بأنها قامت بذلك لمرورها بحالة نفسية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على فتاة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مهندس، وبصحبته شقيقته "موظفة" مصابة بكسور (تم إسعافها بإحدى المستشفيات) وقرر بقيام شقيقته المصابة بإستقلال مركبة "توك توك" بدائرة القسم، وحال سيرهما قام قائد المركبة بتغيير خط سيره والتعدي عليها، فقامت بإلقاء نفسها من المركبة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة القسم) والمركبة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل شاب بسلاح أبيض بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد إ م ت" 20 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "أحمد ع ح د" 23 عاما، عامل بمصنع ملابس، مقيم بمركز بلبيس، وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم شرع فى قتل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (كتر) قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة، لجلسة 8 اكتوبر، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي، بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته)، طرف ثان (عاطل – اثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.