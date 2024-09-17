نهلة الصعيدي: 10 آلاف طالب يدرسون على منح الأزهر

أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين استمرار أعمال التنسيق لقبول الوافدين الجدد، مشيرة إلى أن مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب يقوم بعدة أنشطة لاستقبال وتوديع الوافدين وقد اختتم منذ أيام برنامج استقبال الطلاب الجدد لطلاب سنغافورة، وسيبدأ في استكمال البرنامج لعدة دول، وجاري الانتهاء من الإعداد لحفل تكريم لجميع الخريجين لهذا العام سيعقد في شهر نوفمبر المقبل إضافة إلى إقامة ملتقى دولي للكاريكاتير، فضلا عن استمرار أنشطة أكاديمية مواهب وقدرات في شتى العلوم والفنون

وأضافت أنه سيتم عقد ملتقى لرؤساء الاتحادات الطلابية لوضع التجهيزات لانتخابات برلمان الوافدين، وبيان فلسفة قرار المجلس الأعلى للأزهر الخاص بالرسوم الدراسية، الذي تم الإعلان فيه عن زيادة الرسوم الدراسية، وهي رسوم لاتقارن بأي جامعة من الجامعات في مصر أو خارجها فبها يتم تحديث المعامل وتستمر القدرة على استمرار توفير الخدمات والأنشطة الطلابية المجانية لكل الوافدين.

وقالت مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب إن القرار الأخير يستهدف الطلاب الدارسين في الكليات النظرية والعملية( الطب، الصيدلة، الهندسة، العلوم، والتربية، الزراعة.. إلخ) في حين تظل الدراسة بالكليات العربية والشرعية كما هي بالمجان، موضحة أن الأزهر يقوم على إهداء المنح مايقرب من عشرة آلاف طالب من مختلف دول العالم ويستفيد الطالب الحائز على المنح بالإقامة المجانية والدراسة المجانية في كل كليات الجامعة ومعاهد الأزهر ويحصل على حافز مادي كل شهر.

وأن زيادة الرسوم هي لغير الحاصلين على المنح وهدفها القدرة على توفير مناخ أفضل في الناحية التعليمية في تطوير المعامل والقاعات الدراسية نظرًا لما تتطلبه هذه الكليات من مستلزمات دراسية خاصة بها وأنه بإمكان أي طالب التقديم على المنح من خلال التنسيق الإلكتروني.