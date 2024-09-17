جوميز يضع إدارة الزمالك في "ورطة" بسبب بنتايك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك قد وضع إدارة النادي في ورطة بعدما أبدى عدم رضاه عن مستوى الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك صفقة النادي الجديدة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز أبلغ بعض المقربين منه بالجهاز عن عدم قناعته فنيا بأداء بنتايك وأن الاتجاه هو عدم الاعتماد عليه أساسيا.

وأضاف شبانة أن قناعات جوميز جاءت صادمة لإدارة النادي في ظل كونه صفقة جديدة ويتقاضى راتبه بالدولار.

أكرم توفيق يوافق على تجديد عقده مع الأهلي بشرط

كشف شبانة عن مطالب أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهايه الموسم الجديد.

وقال شبانة أن أكرم طلب من إدارة الكرة مساواة عقده بإمام عاشور الذي يحصل على ١٥ مليون جنيه سنويا.

وأضاف شبانة بأن إدارة الكرة عرضت على أكرم الذي يحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم ١٢ مليون سنويا.

واتم شبانة إنه من المنتظر حسم ملف تجديد أكرم عقب مباراة السوبر الإفريقي بنهايه الشهر الجاري.