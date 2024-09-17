الثلاثاء 17/سبتمبر/2024 - 12:29 م 9/17/2024 12:29:09 PM

بقلم: د.أحمد محمد خليل

دكتور جامعى وكاتب مصرى

تعتبر الجيوسياسية أو الجيوبوليتيك مصطلحًا تقليديًا ينطبق فى المقام الأول على تأثير الجغرافيا على السياسة، فهـو علم دراسة تأثير الأرض (برها وبحرها ومرتفعاتها وجوفها وثرواتها وموقعها) على السياسة فى مقابل مسعى السياسة للاستفادة من هذه المميزات وفق منظور مستقبلي، وظهر مصطلح الجيوسياسية لأول مرة على يد العالم السويدى (كجلين)، وينقسم هذا المفهوم إلى قسمين هما (جيو) وتعنى الأرض باليونانية، و(السياسة)، ومن هنا أنتقل فورًا فى مقالى إلى تحركات القيادة المصرية التى أعتبرها نجاحات جيوسياسية، ففى مجال الطاقة استضافت القاهرة أول مقر لتنظيم دولى إقليمى جديد للغاز فى شرق المتوسط لتحويل البلاد إلى مركز إقليمى حقيقى للطاقة والاستفادة من موقع مصر الجغرافى وقناة السويس، وينبغى التأكيد أن الرؤية المصرية فى كل أزمات المنطقة العربية وقضاياها ومنها قضية فلسطين وحرب غزة الأخيرة، قد انحازت لما يحقق مصالح الشعوب العربية الشقيقة، ويضمن استقرار وأمن الدول، وأيضًا شهد عام 2019 تدشين آلية التعاون الثلاثى بين (مصر والعراق والأردن) من القاهرة، حيث انعقاد القمة الأولى لزعماء الدول الثلاث، والقمة الثانية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، والثالثة بالأردن، والرابعة فى بغداد، وتمت مناقشة مشروعات التعاون المشتركة فى مجالات (الأمن الغذائى – المناطق اللوجيستية – الطاقة والربط الكهربائى – والغاز والبتروكيماويات وغيرها)، كما أن المثلث (مصر واليونان وقبرص) بات بمثابة عنصر جديد فى السياسة الخارجية المصرية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، ولم تكن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019 مجرد حدث دولى عادي، ولكنه كان تعبيرًا عن استعادة مصر لدورها الريادى التاريخى فى القارة، كما أطلقت مصر الدورتَيْن الأولى والثانية من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامَيْن» فى ديسمبر عامى 2019 و2020، برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية فى مدينة أسوان، وبحضور متميز من عدد من القادة الأفارقة والشركاء الدوليين، أيضًا عملية إرسال مصر معدات عسكرية وجنود إلى الصومال فى ضوء بروتوكول تعاون دفاعى بين البلدين والعمل ضمن خطة إعادة تنظيم استراتيجى واسع النطاق بمنطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى إتفاق مصر وأريتريا على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار فى السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه، جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة المصريين للعاصمة الإريترية أسمرة فى سبتمبر الحالى 2024، لذلك وببساطة فإن الجيوسياسية هى دراسة تأثير السلوك السياسى فى تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة، ومدى تأثيره على السلوك الدولي، وأؤكد فى الختام وجوب الأخذ فى الاعتبار أن السياسة الخارجية لدولة ما تبدأ من الداخل، بمعنى أنه لكى تمارس الدولة سياسة خارجية فعالة ومؤثرة، يتعيّن عليها أولًا أن تصلح بيتها من الداخل، من خلال الحفاظ على حيوية مصادر القوة الداخلية بما فى ذلك بنية تحتية قوية وكفاية الطاقة والنهوض بالتعليم، ومكافحة الفقر وزيادة الاستثمارات الخارجية والنمو الاقتصادى المستدام، وغير ذلك، هذا وفقًا لأساسيات العلاقات الدولية، وللحديث بقية إن شاء الله.

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