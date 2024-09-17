بعد قليل.. مزاد علني لبيع 17 محلًا تجاريًا بمدينة الشروق

يعقد بعد قليل، مزاد علني لبيع 17 محلا تجاريا بمدينة الشروق، تتراوح مساحات المحال الـ 17 بين 9 أمتار وحتى 68 مترا مربعا بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية مدينة الشروق نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل محل، وتعقد جلسة المزاد اليوم الثلاثاء الساعة 1 ظهرا بمقر جهاز المدينة.

يتم دفع تأمين دخول المزاد مبلغ قدره 50 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد، على أن يتم استكمال سداد نسبة 10% زائد 1% مصاريف إدارية زائد 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية الرأسي بها المزاد وذلك فورا رسوم المزاد.

وتضاف 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، في حين أن باقي المبلغ يتم سداده بنظام تقسيط ميسر، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعه في مواعيد العمل الرسمية.