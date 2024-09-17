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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة الشهداء لـ41252 شخصا في قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,252، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لما أعلنته وكالة الانباء الفلسطينية" وفا".

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وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,497 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ولفتت إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 26 شهيدا، و84 جريحا.

وتابعت، أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 

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