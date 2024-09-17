سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الثلاثاء أمام الجنيه

ننشر سعر الريال القطري أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 17-9-2024 فى البنوك المصرية، تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.27جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.37جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.47جنيه للشراء.

13.40جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.37جنيه للشراء.

13.32جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.35جنيه للشراء.

13.30جنيه للبيع.

اقترب الدولار، الثلاثاء، من أدنى مستوى له هذا العام عشية البدء المتوقع لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة والتي يراهن المتعاملون في الأسواق على أنها قد تبدأ بخفض كبير لأسعار الفائدة.

وحوم اليورو حول 1.1123 دولار في التعاملات الآسيوية ليظل قريبا من أعلى مستوى له خلال العام عند 1.1201 دولار.

وارتفع الين إلى مستوى 140 مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة أمس الاثنين، ثم تراجع إلى 140.77 مع عودة المتعاملين للعمل في طوكيو.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ارتفعت العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67 بالمئة مقابل 30 بالمئة قبل أسبوع.

وقال محللو ماكواري في مذكرة للعملاء "بغض النظر عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، نعتقد أن قرار المجلس سيكون (التيسير النقدي)".

وأضاف المحللون "سينخفض الدولار أمام العملات الرئيسية في حال الحديث عن تيسير نقدي كبير، حتى مع خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس... أكبر الخسائر، إن حدثت، ستكون على الأرجح مقابل الين".

وأرجعوا ذلك إلى أن "التباين بين توقعات البنوك المركزية سيظل الأكثر وضوحا بين مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان في الوقت الراهن".

ومن المتوقع أن يتمسك بنك اليابان بسياسته يوم الجمعة لكنه أشار إلى رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.