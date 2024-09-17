محافظ القليوبية يعقد اجتماعا مع مجلس ادارة المصنع الحربي ببنها

استقبل المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، اللواء مهندس طارق محمد العباسى - رئيس مجلس إدارة (مصنع 144 الحربي ) ببنها وذلك لمناقشة إمكانيات التصنيع داخل مجمع المصانع بالشركة لصالح المشاريع المقامة بالمحافظة لاستغلال المنتجات التي يتم إنتاجها بالمصنع وكذا قطعة أرض علي مساحة تقع شرق المصنع على الرياح بالتوفيقي مباشرة وتطل على كورنيش البر الشرقي التي تم انشاءه من قبل المحافظة

وجدير بالذكر أن هذه الأرض البالغ مساحتها 13 ألف متر مربع تستخدم كحرم آمن للمصنع من الجهة الشرقية لاستغلالها بالتنسيق مع مجلس ادارة المصنع لإقامة مشروعات استثمارية خدمية بما يحقق رؤية المحافظة والشركة بتطوير الكورنيش لخدمة المواطنين بالمحافظة وحدائق عامة تماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة استغلال هذه الارض حتى لا تتحول الى مكان عشوائي يساء استخدامه ويشوه المظهر الحضاري للكورنيش.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير الكورنيش بالكامل و توريد عربات متنقلة للطعام وجاري طرحها للشباب لتكون متنفسا جديدا لابناء مدينه بنها والمدن المجاوره وذلك في اطار حرص المحافظة على التوسع في المناطق الخضراء واماكن التنزه لمواطنيها.

جاء الاجتماع بحضور اللواء حاتم السلكاوى رئيس قطاع الامن بالمصنع و المهندس هشام عبد الدائم رئيس قطاع التنسيق والمتابعة و منى شعبان ادارة العلاقات الخارجيه ومحمد جابر الشوربجي ادارة العلاقات العامة بالمصنع الحربى.