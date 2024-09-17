ناشئات المقاولون العرب للكرة الطائرة يهزمن زهور التجمع

حقق فريق الكرة الطائرة لـ المقاولون لتحت ١٥ سنة الفوز على فريق زهور التجمع بنتيجة ٣ / ١ في أولى مباريات الدور قبل النهائي لبطولة منطقة القاهرة، تحت قيادةالمدير الفني كابتن أحمد جوده ، مدرب الفريق كابتن محمد الهامي ، مدير قطاع الناشئات كابتن حسام عبد الخالق ، إداري ك خاطر عبد الفتاح.



المقاولون العرب يضم 76 لاعبًا جديدًا لفرق الناشئين من الاختبارات

في إطار السعي الدائم والمستمر من إدارة النادي لاكتشاف أفضل العناصر المميزة من اللاعبين الموهوبين، أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عن انضمام 76 لاعبًا جديدًا لفرق الناشئين بعد الإنتهاء من الاختبارات السنوية التي أقيمت بمقر النادي وبجميع محافظات مصر .

حيث بدأت الاختبارات في 25 مايو 2024 واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، وشهدت إقبالاً كبيرًا من اللاعبين الموهوبين.

