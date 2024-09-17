يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، حيث إنه من المقرر أن يتم الصرف يوم الأحد الموافق 22 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024



وكانت وزارة المالية، قد أعلنت تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، لكافة العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، ليكون يوم 22 سبتمبر 2024، بدلا من يوم 26 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024



وقد حددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال، ماكينات الصراف الآلي ATM وفروع البنوك المختلفة، والبريد المصري.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2024



فيما حددت وزارة التضامن، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 حيث أنه من المقرر أن تبدأ من يوم 1 أكتوبر 2024.