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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

المرتبات
المرتبات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، حيث إنه من المقرر أن يتم الصرف يوم الأحد الموافق 22 من الشهر نفسه. 

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موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024


وكانت وزارة المالية، قد أعلنت تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، لكافة العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، ليكون يوم 22 سبتمبر 2024، بدلا من يوم 26 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 


وقد حددت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال، ماكينات الصراف الآلي ATM وفروع البنوك المختلفة، والبريد المصري.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2024


فيما حددت وزارة التضامن، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 حيث أنه  من المقرر أن تبدأ من يوم 1 أكتوبر 2024.

 

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