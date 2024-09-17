إصابة شخصين في حريق إلتهم محتويات مطبخ شقة سكنية بجهينة

شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج إندلاع حريق في مطبخ شقة سكنية بالطابق الثالث بسبب تسرب الغاز من اسطوانة بوتاجاز نتج عنه إصابة مالك الشقة يبلغ من العمر 68 سنة بحروق سطحية باليدين والقدمين ونجل خاله بحروق سطحية متفرقة أثناء مشاركتهما في إخماد الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد لباقي شقق المنزل وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بنشوب حريق بشقة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمطبخ شقه بالطابق الثالث ملك "سعيد . ب . خ . ب" 68 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق واخماده.

نتج عن الحريق إصابة كل من :- مالك المنزل سالف الذكر بحروق سطحية باليدين والقدم اليمني ونجل خالة المالك "عاطف . ص . ن . ع" 52 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بحروق سطحية وتم نقلهما لمستشفى جهينة المركزي .

وبسؤال مالك المنزل والمصاب قررا بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق تسرب غاز من اسطوانة غاز منزلية بالمطبخ في وجود مصدر حراري ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق بعض محتويات المطبخ .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا وقوع حادث إنقلاب سيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه مصرع سائق السيارة يبلغ من العمر 57 سنة يقيم بدائرة المركز وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بانقلاب سيارة ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "علي . ن . م . ا" 57 سنة سائق يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمستشفى المنشاة المركزي وبسؤال شقيق المتوفي "عصام . ن . م . ا" 39 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .