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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أربع مطالب لحسام حسن قبل اجتماع الرابطة مع الأندية لتحديد شكل الدوري

حسام حسن
حسام حسن

قال الإعلامي خالد الغندور، أن هناك تواصل حدث بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والتوأم حسام وإبراهيم حسن، للأخذ برأيهم في شكل الدوري الجديد.

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وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" التوأم قالوا أنهم مع أي تصور الأندية تتفق عليه لكن هناك أربع مطالب لهم".

وأكمل :" المطلب الأول هو تحديد موعد بداية ونهاية الدوري وبمواعيد واضحة والأندية توافق على تلك المواعيد".

وتابع:" أما الطلب الثاني هو مراعاة مصلحة المنتخب والمعسكرات بحيث ان يكون هناك فرصة للمنتخب يتم تجميعه قبل المباريات الهامة في تصفيات افريقيا وكأس العالم بوقت كاف".

واستطرد الغندور:" المطلب الثالث هو انهاء الدوري مثل كل الدوريات في العالم حتى يكون فرصة لجميع لاعبي الدوري للحصول على الراحة الكافية قبل بداية الموسم الجديد.'.

وأختتم :" المطلب الرابع هو عدم تلاحم المواسم مثلما كان يحدث كل موسم وشكاوى الأندية من ضغط البطولات وهو ما يؤثر على لاعبي المنتخب".

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