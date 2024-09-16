الاستقلال الإيراني يقتنص فوزا مستحقا على حساب الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

فاز الاستقلال الإيراني مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بالفوز على الغرافة القطري 3 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وتقدم الفريق الإيراني في الدقيقة الرابعة بهدف سجله عبد الله يوسف لاعب الغرافة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف رامين رضائيان الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 88 سجل أرش ريزافاند الهدف الثالث للفريق الإيراني.

وسيلعب الاستقلال على أرضه مع فرق النصر السعودي وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي بعدما خاض مواجهة اليوم أمام الغرافة على ملعبه، فيما سيلعب خارج ملعبه مع فرق السد القطري والهلال السعودي والأهلي السعودي والريان القطري.

على الجانب الآخر، سيلعب الغرافة على ملعبه مع العين الإماراتي والوصل الإماراتي والنصر السعودي وباختاكور الأوزبكي، فيما سيلعب خارج ملعبه مع بيرسبوليس الإيراني والهلال السعودي والأهلي السعودي بعد مواجهة اليوم خارج ملعبه مع الاستقلال.