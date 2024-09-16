محافظ البحيرة تشارك في مؤتمر نادي الروتاري لتنمية العضوية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية الدور البارز الذي تقوم به الأندية الروتارية كشريك أساسي للدولة في تنمية المجتمع وتعزيز العمل الإنساني والتنموى، من خلال مساهمتها الفعّالة في العديد من المشروعات المجتمعية التي أثبتت نجاحها على أرض الواقع، وذلك بالتعاون مع مختلف محافظات الجمهورية والجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر تنمية العضوية، بحضور الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، وشريف أديب، محافظ المنطقة الروتارية، والدكتورة رشا فوزي- مساعد المحافظ إلى جانب نخبة من الشخصيات القيادية وأعضاء الأندية الروتارية.

وأشارت المحافظ إلى أن الروتاري، الذي يمتد وجوده لأكثر من 95 عامًا، كما يمتلك خبرة واسعة في العمل المجتمعي، مشيدة بمشروعاتهم السابقة التي حققت نجاحًا ملموسًا.

كما أشادت بخطة نادي الروتاري لتنفيذ مشروعين هامين على أرض محافظة البحيرة: الأول هو إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بمركز دمنهور، والتي يجري العمل عليها حاليًا وعمل الجسات، وجاري البدء في عمل الأساس والثاني هو مشروع توفير جميع الخدمات الأساسية لقرية المنحة بمركز بدر، حيث سيتم توصيل كافة المرافق للقرية وتلبية احتياجاتها بشكل كامل.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر ، إلي إستعداد محافظة البحيرة الدائم، للتعاون مع الأندية الروتارية بهدف دعم المشاريع الخدمية والتنموية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع شأن المواطنين وتعزيز روح العمل الإنساني والخيري، معتبرةً ذلك حجر الأساس في نشر الرسالة النبيلة للروتاري.

وأشادت المحافظ بالتعاون المثمر بين الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني مع الأندية الروتارية في مختلف المجالات، مؤكدة أن الروتاري كان ولا يزال في طليعة المؤسسات التي تقدم العون والمساندة للفئات المستحقة في جميع أنحاء مصر.