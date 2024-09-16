الأمم المتحدة تُدين محاولة اغتيال ترامب

أعلنت الأمم المتحدة عن إدانتها للعنف السياسي على خلفية المحاولة الثانية لاغتيال المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في ولاية فلوريدا وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "من الواضح أننا نشعر بارتياح لأن الرئيس السابق (ترامب) في أمان".

وأضاف: "ونحن بالطبع ندين شتى أشكال العنف السياسي".

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد أعلن أنه فتح تحقيقا في المحاولة المحتملة لاغتيال دونالد ترامب في أعقاب حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف التابع لترامب في ولاية فلوريدا، يوم 15 سبتمبر الجاري، حيث أطلقت الخدمة السرية النار على مسلح رصدته بالقرب من النادي. ولم يسفر الحادث عن إصابة ترامب بأي أذى.

وتبين في وقت لاحق أن الرجل المسلح الذي كان مختبئا بالقرب من نادي ترامب للغولف، من النشطاء المعارضين لترامب.

وجدير بالذكر أن ترامب كان قد تعرض لإطلاق النار في ولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، حيث أصيب المرشح للرئاسة الأمريكية بجروح طفيفة في حادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.