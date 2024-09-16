الاتحاد السكندري يتعاقد مع البرتغالى فيليب ناسيمنتو

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط و صانع الألعاب البرتغالى " فيليب ناسيمنتو " لاعب نادي غورنيك البولندي السابق

و بدأ " فيليب " مسيرته الكروية مع نادي بنفيكا البرتغالي ، قبل أن ينتقل للعب في عدة أندية أوروبية منها أكاديميكا البرتغالي و كلوج الروماني بطل الدوري و دينامو بوخارست في رومانيا ، بالإضافة إلى ليفادياكوس البلغاري ، و أيضا له خبره دولية حيث شارك مع منتخبات البرتغال للناشئين تحت 16 إلى 18 عامًا .

و وقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى و التي تمتد إلى " ثلاث " مواسم قادمة ، عقب الجلسة التي جَمعته بالأستاذ محمد مصيلحى

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى

كل التوفيق و الأمنيات الطيبة للاعبنا البرتغالى الجديد " فيليب ناسيمنتو " مع زعيم الثغر