الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع البرتغالى فيليب ناسيمنتو

بوابة الوفد الإلكترونية

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط و صانع الألعاب البرتغالى  " فيليب ناسيمنتو " لاعب نادي غورنيك البولندي السابق 
و بدأ  " فيليب " مسيرته الكروية مع نادي بنفيكا البرتغالي ، قبل أن ينتقل للعب في عدة أندية أوروبية منها أكاديميكا البرتغالي و كلوج الروماني بطل الدوري و دينامو بوخارست في رومانيا ،  بالإضافة إلى ليفادياكوس البلغاري ، و أيضا  له خبره دولية حيث شارك مع منتخبات البرتغال للناشئين تحت 16 إلى 18 عامًا .
و وقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى و التي تمتد إلى  " ثلاث " مواسم قادمة ، عقب الجلسة التي جَمعته بالأستاذ محمد مصيلحى 
وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى
كل التوفيق و الأمنيات الطيبة للاعبنا البرتغالى الجديد  " فيليب ناسيمنتو " مع زعيم الثغر

الجريدة الورقية