بعد انتشار حالات تسمم بسبب مياه الشرب .. الصحة ترد

رداً علي ما تردد مؤخراً وأنتشار شائعة حجز أعداد كبيرة من المواطنين بالمستشفيات مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب فى بنبان وأبو الريش وبهاريف، أكد الدكتور محمد سعيد مدير عام الصحة بأسوان على أن هذه الكلام عارى تماما من الصحة وغير وارد على الإطلاق حيث لايوجد أى حالات تسمم أو نزلات معوية بسبب تلوث مياه الشرب فى هذه المناطق أو غيرها داخل نطاق المحافظة ، والتى لو حدثت ستكون الحالات المصابة بالآلاف.

وشدد سعيد، في بيان أصدره، على أن المحتجزين لإصابتهم بنزلات معوية بمستشفيات الجامعة والمسلة والصداقة الجديد وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة لا يتعدوا ٢٨ حالة مصابين بنزلات معوية بسبب فيروسات الأمراض الموسمية ، أو تناول أطعمة ملوثة ، وهذا طبيعى خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

ومن جانبه ناشد المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، المواطنين بعدم الإنسياق وراء ما يردده البعض من إشاعات على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث كان شخصيا على رأس لجنة ميدانية قامت اليوم بالمرور على عدد من محطات مياه الشرب والمرشحات تتضمن المختصين بمعامل التحاليل المتنقلة من الشركة ومديرية الصحة والتى أكدت نتائج تحليلها خلو المياه من أى تلوث ، كما أن نسب الكلور والشبه طبيعية .