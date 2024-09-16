السفير طارق المليجي يلتقي أمين منطقة القصيم وأبناء الجالية المصرية

قام السفير طارق المليجي، القنصل المصري العام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم بزيارة إلى منطقة القصيم، التقي فيها أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وسط حفاوة بالغة من الحضور.

ورافق القنصل العام في زيارته لمنطقة القصيم بالمملكة السعودية الملحق العمالي المستشار محمد عليان.

جهود القنصلية المصرية بالرياض



وجاءت تلك الزيارة في إطار جهود القنصلية المصرية بالرياض لتوطيد المودة بين المسؤولين السعوديين بما يخدم مصالح الوطن وأبناؤه.

أعيان وشيوخ قبائل القصيم

والتقي القنصل العام علي مأدبه الغداء مع أعيان وشيوخ قبائل القصيم في جو اخوي وضح من خلاله مدي المحبه من شيوخ وقبائل القصيم لكل ما هو مصري.

ثم التقي القنصل طارق المليجي بأبناء الجاليه وأبلغهم تحيات السفير احمد فاروق السفير المصري بالرياض، واستمع بصدر رحب الي مشاكلهم وملاحظاتهم .

القنصل طارق المليجي ينقل توجيهات الرئيس السيسي والسفير بدر عبد العاطي

وشرح خلال اللقاء، التطور النوعي الذي قامت به القنصلية علي مدار العامين الماضيين وكم المعاملات التي أنجزتها بكل سهوله ويسر، كما شرح لهم توجهات رئيس الجمهورية والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بالاهتمام بالمواطن والذهاب لابناء الجالية في اماكنهم المتفرقة بالمملكة .

رموز الجالية المصرية بالسعودية

حضر اللقاء احمد حسن رئيس الجالية المصرية بالقصيم بالمملكة السعودية، وعماد ابو طالب نائب رئيس الجالية وعضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والدكتور محمد تلياني، وعاطف انيس أعضاء التحالف الدولي للمصريين بالخارج، ولفيف من ابناء الجالية المصرية بالقصيم.