الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يقتحم بلدة فرعون جنوب طولكرم دون اعتقالات

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة فرعون، جنوب طولكرم، وفقًا لما أعلنته وكالة الانباء الفلسطينية" وفا".

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وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من جهتها الغربية، وتمركزت في محيط مدرسة البنات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وعلى صعيد آخر، أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخبزا للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال.

 كما أدان المجلس الوطني اعتداء مستعمرين على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية بمنطقة المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا.

ووصف المجلس هذه الجرائم بأنها استمرار لسياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأكد أن جريمة قصف المخبز تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بهدف تدمير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى مجزرة أخرى ارتكبت في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء الماضي، حين قصفت قوات الاحتلال خيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد 40 مواطنا وإصابة العشرات.

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