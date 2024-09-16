الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

نيكول سابا تطرح أحدث أغانيها "الباب يفوت جمل"

بوابة الوفد الإلكترونية

طرحت الفنانة نيكول سابا، منذ قليل، أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية باسم "الباب يفوت جمل".

أغنية الباب يفوت جمل، تعاونت فيها نيكول سابا مع الشاعر أمير طعيمة، الذي كتب الكلمات، ألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله وتوزيع رقمي فيرال ويف.

تكريم نيكول سابا 

وكانت نيكول سابا، احتفلت بداية الأسبوع بتكريمها بمنحها جائزة الإبداع في مهرجان الفضائيات العربية عن أغنية "الكات كاتي"، التي أطلقتها قبل أسابيع وحققت انتشارا كبيرا.

 

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