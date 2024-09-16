طبيبة قبطية توزع حلوى المولد النبوى على مترددى التأمين الصحي بالفشن

قامت الدكتورة ايمان جرجس ، مدير عيادات التأمين الصحي والصحة المدرسية بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف، على زملائها من الأطباء والعاملين والمترددين على عيادة التأمين الصحي والصحة المدرسية.

كما قامت الدكتورة ايمان باستقبال المترديين على عيادات التأمين الصحي والصحة المدرسية ، من المواطنين والأطفال و الطلاب ،ووزعت حلوى المولد النبوى الشريف عليهم أثناء دخولهم إلى العيادة ، حيث قوبل ذلك باستحسان من قبل العاملين والمترددين على العيادة.

واكدت أنها تقوم سنوياً بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف على زملائها فى العمل بالإضافة إلى المنتفعين والمترددين على عيادة التأمين الصحي مقدمة التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف .

وقالت الدكتورة ايمان جرجس أنها تفضل مشاركة زملائها ومترددى التأمين الصحى تلك المناسبة السعيدة ، مشيره إلى أنها تقوم فى شهر رمضان بتوزيع الفوانيس وتعليق زينة رمضان داخل عيادة التأمين الصحى بمدينة الفشن.

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