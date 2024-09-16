"مياه الفيوم" تنفذ حملات طرق أبواب بقرى برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بقيام فريق المكون المجتمعي بالشركة بتنفيذ ١٠حملات طرق أبواب ، تضمنت أنشطة توعية ولقاءات بالمواطنين ولصق بوسترات خلال أغسطس ٢٠٢٤ بالقري الجاري بها تنفيذ برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من دول الجوار .

وأوضح أن الهدف من تلك الحملات فتح قنوات التواصل بين الشركة والمواطنين وتعزيز المزيد من الثقة بين كافة أطراف المشروع ,و تعريف المواطنين بالمشروعات الجاري تنفيذها بقراهم وتعريفهم بآلية الشكاوى وكيفية التواصل مع الشركة حالة حدوث أي شكوى متعلقة بتنفيذ الأعمال لضمان عدم وقوع أي أضرار على المواطنين أوالعاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها، وحث المواطنين على الحفاظ على تلك المشروعات وتعاون جميع الأطراف لضمان الانتهاء من الأعمال في موعدها المحدد وفق الجدول الزمني حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن .

واشار "عبد الجليل" أن الحملات شملت قرى أبو شنب والعجميبن عثمان عيد والمرجاوية وقصر بياض بمركز ابشواي ، وقرى سعد روبي - خلوصي - فانوس - الأصفر - البرسلي بمركز طاميه وقرية عثمان عبد الحي المتابعة للوحدة المحلية بقرية العدوة وقرية بني صالح بمركز الفيوم وقري دوار جبلة - راحيل - السعيدية بمركز سنورس.

جدير بالذكر أن المشروع يهدف لخدمة ٥٧ قرية بمحافظة الفيوم بخدمات الصرف الصحي وإزالة أثر التلوث ببحيرة قارون وإعادة التوازن البيئي لها والحفاظ على القنوات المائية وتحسين نوعية الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية لسكان تلك القرى.

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