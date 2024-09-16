سلة الاتحاد السكندرى تغادر غدا للأمارات لخوض منافسات بطولة الوحدة

تغادر غدا الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري متجهه إلي دولة الامارات الشقيقة لتلبية الدعوة لخوض منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية بابوظبي خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري ، و ذلك ضمن أستعدادات زعيم الثغر لخوض منافسات البطولة العربية اول اكتوبر القادم بالاسكندرية

وسوف تغادر البعثة فجر الثلاثاء في تمام الساعة السادسة صباحا من مطار برج العرب وتصل إلي مطار ابو ظبي في العاشرة صباحا .



وتأتى تلك البطولة الودية بالامارات فى اطار الاستعدادات للمشاركة فى البطولة العربية المقرر ان يستضيفها زعيم الثغر فى مطلع اكتوبر القادم

كما تم تعديل مواعيد مباريات نادي الاتحاد السكندري بدوري المجموعات للبطولة العربية لكرة السلة رقم 36 والتي يستضيفها نادي الاتحاد بالإسكندرية وتقرر ان تقام مباريات سيد البلد في تمام الساعة التاسعة مساءا