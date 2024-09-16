16 نوفمبر.. جامعة جنوب الوادي تُنظم الملتقي الفني الـ 22

تستعد جامعة جنوب الوادي في قنا، لتنظيم الملتقي الفني لشباب الجامعات فى دورته الـ 22 ويُقام الملتقي فى الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر القادم.

وعقد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، اجتماعا بمقر الجامعة بقنا لمناقشة استعدادات الملتقى الفني الـ ٢٢ لشباب الجامعات.

حضر الاجتماع، الدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة إيناس عماره، والدكتور كمال الدين حسين علي بكلية التربية النوعية، وعبدالرازق حسين أمين عام الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الإدارية.

وناقش نائب رئيس الجامعة خلال الاجتماع تشكيل لجان فرق العمل للملتقى و متابعة التجهيزات اللازمة وخطة عمل الملتقى لضمان نجاح الملتقى.

وأبرز اهتمام إدارة الجامعة باستضافة الملتقى حيث يُدعم الروابط بين الجامعات ويشجع على تبادل الخبرات والمعارف بين الشباب الجامعي، مؤكداً حرص جامعة جنوب الوادي على توفير كل سبل الدعم لضمان نجاح الملتقى.

عودة وفد الجامعة من رومانيا:





وأعلنت الجامعة في وقت سابق، ختام فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب جامعة جنوب الوادي بجامعة مايكل الأول برومانيا خلال الفترة من 9 إلى ١٤سبتمبر برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة واشراف الدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق الاتفاقيةبالجامعة.

تضمنت مشاركة الطلاب مجموعة متنوعة من الأنشطة ،والورش، والزيارات المهنية في المجال التجريبي ومحطات البحث.

تضمنت جولة بقسم التقنيات الزراعية تنفيذ الأنشطة في محطة البحث والتطوير الزراعي لوفرين حيث تابعوا التقنيات الزراعية الحديثة التطبيقية. وحضروا جلسات في قسم التنمية المستدامة والهندسة البيئية و تدربوا على كيفية تطبيق الطرق الحديثة لجمع ومعالجة البيانات الجغرافية المكانية في الزراعة الدقيقة، وذلك في زيارة محطة ديداكتيك التابعة لـ ULST كما

شاركوا في جمع عينات التربة وتحديد طريقة إجراء التحليل داخل هذه المختبرات في قسم الأحياء ووقاية النباتات، قاموا باستكشاف مختبرات مختلفة بما في ذلك علم النباتات، ووقاية النباتات، وعلم التشريح المقارن، وعلم الحيوان، وعلم تشريح الإنسان. قاموا باستكشاف وتحليل مجموعة الفراشات والحشرات، كما تعلموا كيفية استخدام أنواع مختلفة من المعدات.

يضم الوفد الطالبة ريم محمد بدر الدين ، نهلاء فتحي عبد اللاه ،منار احمد يوسف ، ابو المجد محمد ابو المجد بكلية الطب البيطري ، علي معروف احمد ، منار حمدي العبد ، منار عبد الناصر محمد بكلية العلوم ، ايمان خالد احمد ، محمد كمال حسين بكلية الزراعة يرافق الوفد صلاح ابراهيم احمد سكرتير وحدة مشروعات الاتحاد الاوربي بالجامعة

وكانت الجامعة أوفدت وفد مكون 10 طلاب ومسؤولين بالجامعة، إلى دولة رومانيا، ضمن برنامج التبادل الطلابي مع جامعة مايكل الاول برومانيا في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعة مايكل الأول بمدينة تيمشوارا بدولة رومانيا في مجال التبادل الطلابي.