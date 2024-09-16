محافظ الغربية يتفقد الاستعدادات النهائية لاصطفاف المعدات

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ بجولة تفقدية مساء اليوم ، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاصطفاف المعدات والسيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية بداية جديدة لبناء الإنسان و الوقوف على جاهزية كافة الجهات المشاركة لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة استعدادا لتدشين المبادرة من العاصمة الإدارية كمركز رئيسي بالإضافة إلى كافة المحافظات، علي ان تستمر فاعليات المبادرة لمدة ١٠٠ يوم من بداية التدشين .

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد و الدكتور أسامة بليل وكيل وزارة الصحة بالغربية ،العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية .

وأشار محافظ الغربية الى أن مختلف الجهات والهيئات ستشارك لتفعيل المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها المرجوة لخلق مجتمع أكثر وعياً وتقدماً ، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني ، ودعم الآخرين ، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

وأشاد الجندي بالمبادرة و التي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، مضيفا الى أن المبادرة تشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، واستفادة جميع المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد و تضافر جهود كافة الجهات والهيئات خلال تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية لتحقيق أهدافها المرجوة مؤكدا على تقديمة كافة التيسيرات و الإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" تهدف إلى تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بشكل سريع ومؤثر مشيرا الى ان المحافظة قد قامت بعقد الاجتماعات العديدة والتنسيق بين المديريات المختصة لمناقشة وإنهاء الاستعدادات للمبادرة الرئاسية.

مؤكدًا على ان بناء إنسان واعٍ ومنتج يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الوطن، وأشاد بالشمولية التي تتميز بها المبادرة، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، بدءا من الأطفال والشباب وحتى كبار السن، وذلك من خلال التركيز على مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل.