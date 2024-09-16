صور.. محافظ الدقهلية يلتقى بالصحفيين والإعلاميين

إلتقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاثنين بالصحفيين والاعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والاعلامية والقنوات التليفزيونية والاذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم.

وذلك بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكيل اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية ايهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، وحضر اللقاء اكثر من 45 من الصحفيين والاعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والاعلامية والمواقع والقنوات التليفزيونية والاذاعة المصرية.



وفي بداية اللقاء قال اللواء"طارق مرزوق" احرص دائما علي الالتقاء برجال الاعلام والصحافة بالدقهلية باعتبارهم المرآة المستوية التي تنبض دوما بالحقيقة دون تهوين اوتهويل وتشارك بفاعلية مع اجهزة المحافظة في توضيح الحقائق للرأي العام ونقل نبض الشارع الي المسئول لتحقيق آمال وطموحات المواطنين في كافة المجالات.

وأشار اللواء"مرزوق" الي ان هناك علاقات وطيده تربطه بالصحفيين والاعلاميين الوطنيين علي مدار تاريخه الوظيفي مؤكدا انهم دائما هم سند الدولة في كافة القضايا .

واوضح اللواء"مرزوق"ان ما يسيطر علي فكره دائما هو منهج العمل الميداني والتواجد وسط المواطنين للتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم وحل مشكلاتهم من خلال الجولات الميدانية بالمراكز والمدن والقري للاطمئنان الي مستوي الخدمات المقدمة لهم ووضع الحلول الفورية لمشكلاتهم.



واضاف اللواء"مرزوق"ان لديه آمال وطموحات كبيرة للدقهلية وان شغله الشاغل هو ملف النظافة بنطاق المحافظة باعتبارها احد اهم عناصر رقي المجتمع وتطوره وقال ان نظافة الشارع احد اهم المعايير الاساسية لتقيم اداء الجهاز التنفيذي بجميع المراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة مشيرا الي ان هناك تكثيف للجهود في هذا الملف وفقا للامكانيات المتاحة مشيرا الي استنفار الامكانيات المحدودة للعمل بكل جدية في هذا القطاع بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة.



وفي ذات السياق اوضح اللواء "مرزوق"ان مدينة جمصه تأتي علي رأس الاولويات للنهوض بها وجعلها مدينة ذات طابع متميز سياحيا مضيفا بان هناك متابعة يومية مستمرة لرفع كفاءة النظافة وتوفير الخدمات بها فضلا عن تنفيذ مخطط لتطويرها عملا علي راحة المصطافين والرواد.

كما اوضح اللواء"مرزوق"ان الدقهلية محافظة يستحق مواطنيها منا جميعا كل الجهود لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل الجاد مع مشكلاتهم تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية واشار محافظ الدقهلية الي ان المواطن عليه مسئولية كبيرة في المشاركة مع الدولة للتصدي للسلبيات التي يراها امامه في الشارع اوفي اي قطاع من القطاعات من خلال اصرارة وتفاعله الايجابي لمواجهة هذه السلبيات .



وكان اللواء" مرزوق"قد استعرض خلال اللقاء الجهود المبذولة من قبل المحافظة واجهزتها في كافة جوانب وملفات العمل خلال الفترة القليلة الماضية منذ توليه مسئولية المحافظة، والتي شملت ملفات النظافة والبيئة ومياه الشرب والصرف الصحي ومواقف السيارات والمرور ومنع التكدسات المرورية وملف التصالح والجولات الميدانية علي المخابز والمستشفيات والمراكز التكنولوجية ومتابعة العمل بالمناطق الصناعية وايضا ملف التصدي للتعديات والبناء المخالف وملف المتغيرات المكانية وذلك من خلال الاستفادة من مركز السيطرة والتحكم في المتابعة الدقيقة واليومية لحظة بلحظة واتخاذ الاجراءات اللازمه فورا فيما يتعلق بهذه الملفات، وفي نهاية اللقاء استمع اللواء"مرزوق"في حوار مفتوح الي مقترحات ومطالب السادة الصحفيين والاعلامين ووعد بالعمل علي تلبيتها وتحقيقها من خلال الاجهزة التنفيذية كل في تخصصه.