أنصار الله تنشر مشاهد لحظة إطلاق الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2"

نشر الإعلام الحربي للجماعة أنصار الله – الحوثيين، صور ومشاهد لحظة إطلاق الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2" على هدف عسكري في يافا المحتلة "تل أبيب" وهي العملية العسكرية التي نفذتها القوات اليمنية، ضد الاحتلال الإسرائيلي أمس الاحد 15 سبتمبر .

وكشفت جماعة انصار الله في بيان عبر حسابها، مواصفات الصاروخ "فلسطين2" وهي كالتالي:

- صاروخ فرط صوتي "hypersonic"

- المدى: 2150 كيلومتر

- يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين "2stage"

- يتميز بتقنية التخفي

- السرعة تصل إلى 16 ماخ

- يمتلك قدرة عالية على المناورة التي تتجاوز أحدث وأقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم بما فيها القبة الحديدية