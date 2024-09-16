الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رابطة تجار السيارات: زيادة 15 % في الأسعار منذ بداية 2024

السيارات
السيارات

أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه هناك زيادة   في أسعار السيارات من 5 لـ 15 % من أول عام 2024.

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أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية

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رابطة تجار السيارات تكشف أسباب عودة "الأوفر برايز" وارتفاع الأسعار


وقال رئيس رابطة تجار السيارات في حواره  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة "الحياة"، :" لم يعلن عالميا حل مشكلة وأزمة الميكرو شيبس التي تدخل في صناعة السيارات".

إنتاج السيارات على مستوى العالم منخفض بشكل ملحوظ

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات :" مفيش حاجة اسمها أوفر برايس لكن هناك سياسة عرض وطلب"، معقبا:" إنتاج السيارات على مستوى العالم منخفض بشكل ملحوظ ".

وتابع :" السيارات المتواجدة في المخازن والتي يتم دفع ارضيات عليها في الجمارك موديل 2024 و2025".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار، والشحات غتوري رئيس مصلحة الضرائب، وقرر اتخاذ مجموعة إجراءات لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم المعاقين، وذلك لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، بهدف وصول الدعم لمستحقيه.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم

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